В Госдуме рассказали, когда YouTube заработает в России

Артем
aergERGerhejE.png

Всего три условия и платформа снова заработает в России.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Участник комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин назвал три основных критерия, при выполнении которых YouTube сможет полноценно работать на территории России.

«Для того чтобы YouTube мог вернуться к полноценной работе в России, он должен выполнить ряд чётких требований. Прежде всего — разобраться со своим заброшенным оборудованием. И, конечно, оплатить накопленные штрафы, которых уже насчитано на миллиарды рублей, открыть официальное юридическое представительство в стране», — уточнил политик.

При этом Немкин отметил, что даже при возобновлении отношений, платформа больше не будет главной в сфере видеохостингов, а останется скорее дополнительным инструментом:

«Да, YouTube и ему подобные могут остаться как дополнительный инструмент, но точно не как основа. Нам нужен цифровой суверенитет — именно как практическая способность обеспечивать свои ключевые технологии внутри страны».

По мнению депутата, Россия уже встала на свой путь, создавая собственные рекламные платформы, облачные сервисы, видеохостинги и поисковые системы.
-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
РИА Новости
Cсылки по теме:
«Президент сказал — будем душить»: в России грядет очередная блокировка
Стало известно, кому выгодны отключения мобильного интернета по всей России
7 регионов России останутся без интернета

Рекомендации

Рекомендации

Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому
Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+110
Дедушка заподло
А кто будет главный в сфере видеохостинга, этот 🌟Пёр не сказал? Пока все отечественные проекты проваливаются с треском! И похоже на горизонте нечего не светит из отечественного.
10 минут назад
#
tellurian
+2419
tellurian
Кто будет главным решат пользователи и создатели контента.Недавно читал статистику, за последние месяцы затраты на рекламу в ютуб росли быстрее всех остальных площадок в РФ.
3 минуты назад
#