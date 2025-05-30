В Госдуме рассказали, когда YouTube заработает в России





Всего три условия и платформа снова заработает в России. Всего три условия и платформа снова заработает в России. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Для того чтобы YouTube мог вернуться к полноценной работе в России, он должен выполнить ряд чётких требований. Прежде всего — разобраться со своим заброшенным оборудованием. И, конечно, оплатить накопленные штрафы, которых уже насчитано на миллиарды рублей, открыть официальное юридическое представительство в стране», — уточнил политик.

«Да, YouTube и ему подобные могут остаться как дополнительный инструмент, но точно не как основа. Нам нужен цифровой суверенитет — именно как практическая способность обеспечивать свои ключевые технологии внутри страны».

Участник комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин назвал три основных критерия, при выполнении которых YouTube сможет полноценно работать на территории России.При этом Немкин отметил, что даже при возобновлении отношений, платформа больше не будет главной в сфере видеохостингов, а останется скорее дополнительным инструментом:По мнению депутата, Россия уже встала на свой путь, создавая собственные рекламные платформы, облачные сервисы, видеохостинги и поисковые системы.