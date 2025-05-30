В Госдуме рассказали, когда YouTube заработает в России

Всего три условия и платформа снова заработает в России.
«Для того чтобы YouTube мог вернуться к полноценной работе в России, он должен выполнить ряд чётких требований. Прежде всего — разобраться со своим заброшенным оборудованием. И, конечно, оплатить накопленные штрафы, которых уже насчитано на миллиарды рублей, открыть официальное юридическое представительство в стране», — уточнил политик.
При этом Немкин отметил, что даже при возобновлении отношений, платформа больше не будет главной в сфере видеохостингов, а останется скорее дополнительным инструментом:
«Да, YouTube и ему подобные могут остаться как дополнительный инструмент, но точно не как основа. Нам нужен цифровой суверенитет — именно как практическая способность обеспечивать свои ключевые технологии внутри страны».
По мнению депутата, Россия уже встала на свой путь, создавая собственные рекламные платформы, облачные сервисы, видеохостинги и поисковые системы.