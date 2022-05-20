В Госдуме РФ предложили легализовать NFT. Чем это нам полезно?



Депутаты Госдумы РФ внесли предложение узаконить в стране владение NFT. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.



Согласно источнику, депутаты Государственной Думы РФ Антон Ткачев и Владислав Даванков внесли на рассмотрение законопроект о регулировании интеллектуальной собственности в виде NFT (невзаимозаменяемого токена). Они предлагают зафиксировать в законодательстве России понятие NFT — non-fungible token — и распространить на него правила о защите интеллектуальной собственности.



Авторы проекта пишут, что рынок «сталкивается со спектром проблем» из-за того, что NFT никак не урегулированы государством — процветает мошенничество и взломы хранилищ и кошельков россиян. В связи с этим они предлагают закрепить термин «невзаимозаменяемый токен уникального цифрового актива в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе блокчейн» в гражданском кодексе РФ.



Какая польза россиянам от такого предложения? Прежде всего, владельцы NFT-токенов смогут защищать свои права на него точно так же, как если бы они владели предметом искусства или правами на какое-то изобретение. Кроме того, россияне смогут обращаться в полицию и суды, если столкнутся с мошенничеством в блокчейне, или же их NFT будет похищен. А еще в случае принятия нового законопроекта человек будет защищен от приобретения подделки.



При этом у описанного предложения есть и противники. Например, зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов считает, что в данной редакции проекта неясно, чем же всё-таки считать NFT — цифровым произведением искусства, или же материальным результатом интеллектуальной собственности. В каждом из этих случаев потребуется оформлять предусмотренные законом документы при покупке или продаже NFT.



Основатель сообщества NFT Academy Ольга Дворецкая и вовсе считает, что NFT — это всего лишь товар, а не искусство, а значит и регламентировать оборот токенов надо согласно товарно-денежному законодательству с соответствующим налогообложением.