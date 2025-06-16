В Госдуме выступили против сокращения скидок на маркетплейсах в угоду торговых сетей

Фархад

Маркетплейс

Депутат Госдумы Артем Кирьянов назвал инициативу по ограничению скидок на маркетплейсах проявлением недобросовестной конкуренции и попыткой вмешательства в рыночные отношения. По его словам, такие меры могут подорвать малый бизнес и напрямую ударить по покупательской способности граждан.

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«Как бы кто ни относился к маркетплейсам, сегодня цифровые платформы — как правило, единственный шанс региональных производителей дотянуться до потребителя. Встать на полки супермаркета для производителя (особенно небольшого, начинающего) — задача буквально недостижимая из-за высоких входных барьеров, а маркетплейсы дают равные возможности.
При этом сами платформы субсидируют скидки за свой счет, создавая привлекательные цены для покупателей. Производитель отвечает за качество, маркетплейс — за доступность. Это взаимовыгодное партнерство, от которого выигрывают все: потребители, малый бизнес, государство, получающее налоги», — подчеркнул Кирьянов.

Он отметил, что платформы продолжают субсидировать цены даже в условиях нестабильного курса, что поддерживает потребительскую активность. Аналогичную позицию ранее озвучила председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Она заявила, что ограничение скидок может лишить домохозяйства более 50 тысяч рублей в год и замедлить доступ россиян к товарам по адекватным ценам.

По мнению депутатов, сегодня механизм ценообразования на маркетплейсах работает в интересах потребителя.
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Источник:
Артем Кирьянов
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