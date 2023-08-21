В «Госуслугах» появился новый раздел — они заменят вам WhatsApp

Олег

Госуслуги


В приложении «Госуслуги.Дом» появились общедомовые чаты. Об этом пишут «РИА Новости».

Согласно источнику, ГИС ЖКХ при поддержке Минстрой и Минцифры запустила новый сервис — чаты с соседями. Он уже интегрирован в приложение «Госуслуги.Дом» и работает на платформе VK Messenger.

Уточняется, что в настоящий момент писать в этот чат может только собственник жилья со своего личного аккаунта «Госуслуг» — информация проверяется по базе Росреестра. В ближайшее время Минцифры разрешит собственникам подключать к чату арендаторов своего жилья.

Сейчас сервис работает в пилотном режиме в нескольких регионах РФ — Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областях, а также в Санкт-Петербурге и ХМАО-Югре. Чтобы воспользоваться, нужно установить версию приложения «Госуслуги.Дом» от 15 августа.

До сих пор самым популярным способом собрать жильцов в общедомовой чат был мессенджер WhatsApp — некоторые вообще устанавливали его только ради этого. Новый сервис способен потестить WhatsApp, если будет достаточно удобен и стабилен. 

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Источник:
РИА Новости
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Ckor_30
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Ckor_30
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