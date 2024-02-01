В «Госуслугах» появится аналог ChatGPT

Александр


В этом году в «Госуслугах» будет обновлён чат-бот. Сейчас его возможности ограничены, а в будущем он будет работать на базе нейросети.

Как заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе форума Digital Almaty 2024, пользователи «Госуслуг» смогут использовать технологию ChatGPT для получения консультаций и автоматического заполнения заявлений. В ведомстве уточнили, что под ChatGPT подразумевался российский аналог этого сервиса.

Минцифры планирует внедрить технологию генерации ответа на «Госуслугах». Это будет российская языковая модель, интегрированная в цифрового помощника портала — «Робота Макса». Пример таких моделей — YandexGPT, GigaChat.

ChatGPT разработан американской компанией OpenAI, основным из основных инвесторов которой является Microsoft. В России над похожими чат-ботами работают «Яндекс» и «Сбер». К февралю 2024 года встроенный в «Госуслуги» чат-бот обработал более 450 миллионов обращений. Он черпает информацию, заложенную в базу сервиса, поэтому не способен давать развёрнутые ответы на запросы, которые не были изначально предусмотрены разработчиками.

По данным «Базы», технологией GPT, которую собираются внедрить на «Госуслугах», скорее всего станет нейромодель GigaChat от «Сбербанка». Также рассматривалась модель 3iTechLLM от «Ростелекома».
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