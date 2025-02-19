В «Госуслугах» появится возможность проверить все оформленные на себя SIM-карты

Фархад

Сим

С 1 апреля 2025 года на отечественном портале «Госуслуги» появится сервис, позволяющий гражданам России проверить все SIM-карты, оформленные на их имя. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Он также отметил, что инициатива направлена на борьбу с кибермошенничеством.

По словам министра, у многих россиян могут быть незарегистрированные номера, оформленные без их ведома и используемые злоумышленниками. Новый инструмент позволит гражданам отслеживать такие SIM-карты и, при необходимости, аннулировать их.

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Также Шадаев напомнил, что летом вступит в силу запрет на рекламные спам-звонки, а входящие вызовы от организаций получат обязательную маркировку, чтобы абоненты сразу видели, кто им звонит.
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Источник:
Минцифры
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