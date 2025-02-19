В «Госуслугах» появится возможность проверить все оформленные на себя SIM-карты

С 1 апреля 2025 года на отечественном портале «Госуслуги» появится сервис, позволяющий гражданам России проверить все SIM-карты, оформленные на их имя. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Он также отметил, что инициатива направлена на борьбу с кибермошенничеством.
По словам министра, у многих россиян могут быть незарегистрированные номера, оформленные без их ведома и используемые злоумышленниками. Новый инструмент позволит гражданам отслеживать такие SIM-карты и, при необходимости, аннулировать их.