В Hamster Kombat стартовал второй сезон для тех, кто всё пропустил. Теперь точно пора

Олег

Hamster


Хайповая телеграм-тапалка Hamster Kombat перезагрузилась и предлагает новую возможность заработать токены для тех, кто пропустил первый сезон. Механика игры частично изменилась и стала сложнее, но интереснее.

Напомним, что 20 сентября в 21:00 в Hamster Kombat произошел снапшот: так называется процесс фиксации всех достижений игроков и начала их конвертации в токены HMSTR. В это же время разработчики перезапустили проект, открыв «второй сезон» — балансы и достижения обнулились и можно начать играть «с чистого листа».

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Hamster

Войти в игру можно по ссылке, и хомяка тапать больше не требуется. Цель игры теперь — фармить бриллианты разными способами, например, играть в мини-игры, приглашать друзей и так далее. С первого сезона сохранился один элемент — карточки, которые нужно прокачивать для пассивного фарминга бриллиантов. Чтобы получить несколько штук для начала игры, нужно выполнить простые задания вроде подписки на соцсети проекта и просмотра YouTube-роликов.

Hamster

Hamster

AirDrop для игроков первого сезона состоится до конца 21 сентября, а листинг и возможность продать токены HMSTR — 26 сентября. Если проект дойдет до листинга и все получат свои токены, то второй сезон это отличная возможность «залететь» в игру, которая уже отметилась успехом. Обычно больше всех профита получают те, кто заходят на старте.

Напомним, что до конца 2024 года также должен состояться листинг двух других достойных внимания проектов — TapSwap (игра по принципу ноткойна) и Blum (будущая телеграм-биржа от гендиров Binance Russia). Также мы рассказали о перспективной корейской тапалке, похожей на DOGS.

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Комментарии

+939
Paspartu
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Сегодня в 02:27
#
Шухрат
+64
Шухрат
Точно пора, после того как 80% хомяков побрили. Якобы они все читеры. Пи...ц!


🤦🏻
Сегодня в 07:55
#
Mers
+5293
Mers Шухрат
Не надо было с ключами мутить🤷🏻‍♂️
Сегодня в 08:49
#
Шухрат
+64
Шухрат
Автору видимо платят за рекламу, СКАМ проектов.
Сегодня в 07:58
#
Tigrolik
+731
Tigrolik Шухрат
Сам виноват, что за читерство бан словил.
Сегодня в 10:11
#
+16
❤️ iGuides ❤️
Почему 2 сезон. Было написано огромными буквами — промежуточный сезон. Автор так хотел новых рефералов что забыл почитать что написано на картинках?
26 минут назад
#

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