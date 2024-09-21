В Hamster Kombat стартовал второй сезон для тех, кто всё пропустил. Теперь точно пора

Хайповая телеграм-тапалка Hamster Kombat перезагрузилась и предлагает новую возможность заработать токены для тех, кто пропустил первый сезон. Механика игры частично изменилась и стала сложнее, но интереснее.
Напомним, что 20 сентября в 21:00 в Hamster Kombat произошел снапшот: так называется процесс фиксации всех достижений игроков и начала их конвертации в токены HMSTR. В это же время разработчики перезапустили проект, открыв «второй сезон» — балансы и достижения обнулились и можно начать играть «с чистого листа».
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Войти в игру можно по ссылке, и хомяка тапать больше не требуется. Цель игры теперь — фармить бриллианты разными способами, например, играть в мини-игры, приглашать друзей и так далее. С первого сезона сохранился один элемент — карточки, которые нужно прокачивать для пассивного фарминга бриллиантов. Чтобы получить несколько штук для начала игры, нужно выполнить простые задания вроде подписки на соцсети проекта и просмотра YouTube-роликов.
AirDrop для игроков первого сезона состоится до конца 21 сентября, а листинг и возможность продать токены HMSTR — 26 сентября. Если проект дойдет до листинга и все получат свои токены, то второй сезон это отличная возможность «залететь» в игру, которая уже отметилась успехом. Обычно больше всех профита получают те, кто заходят на старте.
Напомним, что до конца 2024 года также должен состояться листинг двух других достойных внимания проектов — TapSwap (игра по принципу ноткойна) и Blum (будущая телеграм-биржа от гендиров Binance Russia). Также мы рассказали о перспективной корейской тапалке, похожей на DOGS.