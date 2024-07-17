В Hamster Kombat завелись мошенники. Они воруют аккаунты российских пользователей

Фархад
HMSTR

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили схему, с помощью которой мошенники взламывают российских пользователей Telegram и уводят их аккаунты. Они отправляют ссылки на фишинговый ресурс для авторизации в сервисе, через который можно обналичить монеты из тапалки Hamster Kombat.

Самое интересное, что листинга Hamster Kombat ещё не было, но аферисты уже предлагают вывести натапанное сокровище в рублях. Всё что нужно сделать — авторизоваться в Telegram, введя данные аккаунта на специальной странице. После этого полный контроль над учёткой жертвы переходит мошенникам. Далее они получают доступ к вашим конфиденциальным данным, которые могут использовать для шантажа и рассылки мошеннических сообщений по списку контактов.

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Эксперты из «Лаборатории Касперского» отмечают, что злоумышленники постоянно придумывают новые легенды, чтобы выманить данные от аккаунтов в мессенджерах.

Как избежать попытки угона аккаунта? Включите двухфакторную аутентификацию и никогда не переходите по ссылкам из сомнительных сообщений. Если вы пропустили, обязательно ознакомьтесь с нашим подробным гайдом, где мы раскрыли некоторые секреты прокачки «Хомяка». Возможно, это ваш последний шанс влиться в Hamster Kombat и натапать себе немного денег. Также у нас выходил отдельный материал, в котором мы разобрали игры-тапалки в Telegram — что это, какие бывают и как на них заработать денег.
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Источник:
Kaspersky
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