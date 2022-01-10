Некоторые облачные сервисы Apple перестали нормально функционировать — похоже, случился сбой. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на сайт Apple.
Согласно источнику, пользователи устройств Apple испытывают трудности при использовании некоторых облачных сервисов iCloud. В частности, с перебоями подгружаются и выгружаются фото в «Медиатеку», отказываются синхронизироваться пароли «Связки ключей», не создаются резервные копии в iCloud, а также сбоит синхронизация книг и закладок в iBooks.
На момент написания статьи проблемы всё еще сохраняются. На официальной странице Apple для проверки работоспособности фирменных сервисов желтым цветом отмечены пять строк. Проверить текущее состояние iCloud можно вот здесь.
Статья обновляется…
Напомним, что похожие трудности с облачными сервисами Apple наблюдались в период Нового Года и Рождества. В частности, пользователи жаловались, что часами не могут активировать новые или сброшенные до заводских настроек iPhone, iPad и Mac.
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