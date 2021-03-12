Специалисты из компании iFixit разобрали свежий флагман от Samsung — Galaxy S21 Ultra. Это делается, чтобы оценить инженерные решения и понять уровень ремонтопригодности.
Среди плюсов этой модели эксперты отметили аккумулятор емкостью 5000мАч, что немного больше, чем в S20 Ultra и Note 20 Ultra, и значительно превышает емкость в iPhone 12 Pro Max. Кроме того, подэкранный сканер отпечатка пальца стал на 77% больше, чем в предыдущей модели. Что касается простоты ремонта, специалистов порадовала возможность замены стеклышек объективов задних камер по отдельности — причем для этого даже не требуется снимать заднюю крышку целиком. Также было отмечено, что все винты, которые используются в устройстве, являются стандартными и не требуют особенного инструмента.
А вот минусов набралось побольше. В частности, задняя крышка приклеена довольно плотно, поэтому её очень тяжело снять без повреждений. Замена дисплея усложнилась, так как теперь экран не является цельным модулем. И, наконец, из-за того же клея сложно заменить аккумулятор — без нагревания не обойтись. В целом ремонтопригодность Galaxy S21 Ultra была оценена на 3 балла из 10. С чем можно сравнить эти показатели? Например, все версии Galaxy Fold и Flip получили по 2 балла из 10, линейка iPhone 12 — 6 из 10, а старенький iPhone 7 «вытянул» на целых 7 баллов.
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