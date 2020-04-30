Сегодня в World of Tanks Blitz начинается операция «Наступление» с механикой боевого пропуска. Игрокам предстоит выполнять боевые задачи и зарабатывать Штампы, повышая уровень боевого пропуска и зарабатывая ресурсы, редкие предметы и коллекционные танки. Всего таких уровней будет 40.
Боевой пропуск будет доступен в двух версиях: Базовый и Особый. Базовый пропуск вознаграждает игрока разным внутриигровым имуществом за достижение определенных целей. Сюда входят дни премиум-аккаунта, золото, кредиты, свободный опыт, аватары, камуфляжи и сертификаты на исследование техникиVIII–X уровней со скидкой 25%.
Особый пропуск дает карт-бланш на получение особых наград за каждый пройденный уровень, включая британский легкий танк IV уровня Covenanter и советский тяж VI уровня «Гром».
Операцию «Наступление» можно проходить, используя оба пропуска одновременно, что открывает возможности для двойного пополнения внутриигровой казны. Операция продлится с 1 по 29 мая.
А уже вчера в продолжение сотрудничества World of Tanks Blitz со всемирно известной аниме-вселенной Girls und Panzer в игре появились два новых танка:
Все подробности о предстоящей операции и новых танках из семьи Girls und Panzer можно получить на официальном сайте игры.
Боевой пропуск будет доступен в двух версиях: Базовый и Особый. Базовый пропуск вознаграждает игрока разным внутриигровым имуществом за достижение определенных целей. Сюда входят дни премиум-аккаунта, золото, кредиты, свободный опыт, аватары, камуфляжи и сертификаты на исследование техникиVIII–X уровней со скидкой 25%.
Особый пропуск дает карт-бланш на получение особых наград за каждый пройденный уровень, включая британский легкий танк IV уровня Covenanter и советский тяж VI уровня «Гром».
Операцию «Наступление» можно проходить, используя оба пропуска одновременно, что открывает возможности для двойного пополнения внутриигровой казны. Операция продлится с 1 по 29 мая.
А уже вчера в продолжение сотрудничества World of Tanks Blitz со всемирно известной аниме-вселенной Girls und Panzer в игре появились два новых танка:
- британский средний танк VI уровня The Firefly Saunders SP, славный самым точным оружием и самым высоким уровнем проникновения среди машин VI уровня;
- советский тяж VII уровня IS-2 Pravda SP, представляющий собой идеальное сочетание брони, маневренности и огневой мощи.
Все подробности о предстоящей операции и новых танках из семьи Girls und Panzer можно получить на официальном сайте игры.
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