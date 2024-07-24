В iOS18 появится уникальная ИИ-функция для меломанов

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Ее следы заметили в коде четвертой бета-версии прошивки.Специалисты из 9to5Mac покопались в коде четвертой бетки iOS 18 и обнаружили функцию генерации изображений, о которой Apple даже не упоминала. Найденная клавиша «Создать изображение» привязана к Image Playground — графическому редактору по текстовым запросам на основе искусственного интеллекта. Она находится в разделе редактирования плейлистов и, скорее всего, сможет генерировать уникальные обложки для персональных плейлистов в Apple Music. Пользователи cмогут написать свои дизайнерские предпочтения, а нейросеть выдаст несколько вариантов исходя из тематики или музыкальных предпочтений.Все функции Apple Intelligence на данный момент недоступны даже бета-тестерам. Изначально их ждали к лету, однако позже Apple удалила упоминание сроков со своего сайта. Как ранее сообщал Марк Гурман полная развертка искусственного интеллекта внутри айфонов может затянуться до 2025 года.