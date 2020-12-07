Пользователи форумов Apple Developer и Reddit сообщают, что iOS 14.2 вызывает серьезные проблемы с разрядкой батареи. По их словам, аккумулятор очень быстро разряжается, а зарядка занимает больше времени, чем обычно. Некоторые пользователи сообщают, что их устройства теряют более 50 процентов заряда менее чем за 30 минут.
Проблема, по-видимому, связана с программным обеспечением. Сообщается, что иногда устранить на время трудности помогает перезагрузка. Чаще всего на проблемы с быстрой разрядкой батареи жалуются владельцы iPhone XS, iPhone 7, iPhone 6S и iPhone SE первого поколения, а также iPad Pro 2018 года.
Обновление iOS 14.2 и iPadOS 14.2 вышло спустя две недели после запуска iOS 14.1 и iPadOS 14.1. Оно содержало новые смайлики, поддержку функции «Интерком», отслеживание контактов и новые обои.
Пока нет информации, что проблема с быстрой разрядкой аккумулятора была исправлена в iOS 14.2.1, которая направлена на устранение ошибок с сообщениями MMS, в работе гарнитур и проблемы с отзывчивостью экрана iPhone 12 mini.
Apple недавно выпустила третьи бета-версии iOS 14.3 и iPadOS 14.3. Возможно, в этом обновлении компания устранит проблему с автономной работой. Также в этой версии добавлена поддержка формата ProRAW и некоторые нововведения в приложениях «Дом», «Здоровье» и «Погода». Пользователям старых устройств рекомендуется воздержаться от установки iOS 14.2 до тех пор, пока проблема не будет исправлена.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: