Apple добавила в iOS 15.2 новую функцию, которая позволит проверить оригинальность запчастей iPhone. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors.
Согласно источнику, новый раздел был обнаружен в свежей бета-версии iOS 15.2, которая вышла вчера в статусе Release Candidate. Он находится на странице «Об этом устройстве», называется «История запчастей и обслуживания», и позволяет понять, совершался ли ремонт данного iPhone, а также какого качества запчасти в него установили. Стоит отметить, что эта информация будет доступна не на всех моделях смартфонов, совместимых с iOS 15.2.
На своем официальном сайте в разделе поддержки Apple перечисляет, какие запчасти вы сможете проверить после обновления до iOS 15.2:
- Факт замены аккумулятора на iPhone XR, Xs, Xs Max, iPhone SE 2020
- Факт замены аккумулятора и дисплея на линейках iPhone 11, 12 и 13
- Факт замены аккумулятора, дисплея или модуля камер на линейках iPhone 12, 13 и более новых.
Это очевидный и логичный шаг со стороны Apple после того, как компания ранее официально разрешила ремонтировать iPhone самостоятельно. Новый раздел в iOS 15.2 поможет, например, тем людям, кто покупает iPhone на вторичном рынке — недобросовестный продавец больше не сможет сказать, что недешевое устройство «не ремонтировалось, не вскрывалось». Кроме того, нововведение позволит исключить мошенничество со стороны сервисных центров — зачастую мастера уверяют клиента, что установили ему «оригинал», но теперь это можно будет проверить. Похоже, что обновление до iOS 15.2 может неприятно удивить некоторых владельцев iPhone из списка выше.
Apple отмечает, что статус отдельных запчастей никак не повлияет на работоспособность iPhone — иными словами, компания обещает не отключать неоригинальные компоненты и модули защиты в отремонтированных смартфонах.
Ранее я рассказал, как покупал наушники AirPods Pro на «вторичке». Скажу сразу — мне прислали подделку, но не всё так однозначно.
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Да и есть индивиды, которые и оригинальные детали поставить нормально не могут.