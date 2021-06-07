WWDC


Apple внедрит в iOS 15 возможность контролировать, какие именно данные собирают приложения. Об этом рассказали в Bloomberg.

Речь идет о специальном разделе в «Настройках». Согласно инсайдам, пользователь iPhone, iPad или iPod touch сможет зайти и увидеть, что именно собирает то или иное приложение. Однако ранее компания уже внедрила что-то подобное в iOS 14. В чем разница с уже имеющимися «ярлыками конфиденциальности» и запросами на отслеживание? Внедренные до сих пор меры в iOS 14 позволяют только ознакомиться с запросами софта, а также разрешить или запретить приложению собирать что-то в перспективе.

Например, условный Skype при первом запуске просит доступ к камере и микрофону, и это очевидно требуется для корректной работы видеосвязи — однако он может использовать их и помимо звонков, чтобы собирать данные в фоновом режиме. Новая функция предоставит информацию именно о фактическом сборе данных и их количестве. Начиная с iOS 15, пользователь сможет обнаружить такое «несанкционированное» использование разрешений. Анонс новых мер конфиденциальности ожидается на WWDC 2021 уже сегодня вечером.

Ранее мы рассказали всё, что на данный момент известно СМИ о предстоящих релизах iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 и других «яблочных» операционных систем. Кроме того, инсайдерам стало известно, что Apple готовит к выпуску совершенно новую ОС — здесь есть некоторые подробности релиза. Есть слухи о том, что сегодня же будут представлены две пары наушников — обновленные базовые AirPods и совершенно новые Beats Studio Buds. Их релиз могут приурочить к включению Apple Music Hi-Fi — новой функции в фирменном «яблочном» стриминг-сервисе, которая позволит прослушивать музыку без потерь. 



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Источник:

Bloomberg Bloomberg

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