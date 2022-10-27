iOS 16.2 Apple

В iOS 16.2 обнаружили 2 новых виджета для экрана блокировки

Олег
iOS 16.2

В представленной недавно первой бета-версии iOS 16.2 обнаружены два новых виджета. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, речь идет о приложении «Сон». Ранее оно позволяло настроить график сна владельца iPhone и отображало соответствующие напоминания во время работы с устройством. Теперь же Apple разработала два новых виджета для этой функции.

На выбор доступны следующие варианты:
  • Виджет 1х1 со счетчиком времени сна в последние сутки
  • Виджет 2х1 с подробными данными о качестве сна.
Информация, отображающаяся в этих виджетах, базируется на данных из приложения «Здоровье» и собирается при помощи Apple Watch, в том случае, если они на вас надеты во время сна.

Любопытно, что на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max новые виджеты сворачиваются в нижнюю часть дисплея, когда смартфон переходит в спящий режим, и отображаются постоянно.

Ранее мы рассказали, что нового в iOS 16.1, iPadOS 16.1 и macOS 13 Ventura

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+9
alb204
Где скачать профиль разработчика?
30 минут назад
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