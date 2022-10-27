В iOS 16.2 обнаружили 2 новых виджета для экрана блокировки

В представленной недавно первой бета-версии iOS 16.2 обнаружены два новых виджета. Об этом сообщает MacRumors.
Согласно источнику, речь идет о приложении «Сон». Ранее оно позволяло настроить график сна владельца iPhone и отображало соответствующие напоминания во время работы с устройством. Теперь же Apple разработала два новых виджета для этой функции.
На выбор доступны следующие варианты:
Любопытно, что на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max новые виджеты сворачиваются в нижнюю часть дисплея, когда смартфон переходит в спящий режим, и отображаются постоянно.
Ранее мы рассказали, что нового в iOS 16.1, iPadOS 16.1 и macOS 13 Ventura.
Согласно источнику, речь идет о приложении «Сон». Ранее оно позволяло настроить график сна владельца iPhone и отображало соответствующие напоминания во время работы с устройством. Теперь же Apple разработала два новых виджета для этой функции.
На выбор доступны следующие варианты:
- Виджет 1х1 со счетчиком времени сна в последние сутки
- Виджет 2х1 с подробными данными о качестве сна.
Любопытно, что на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max новые виджеты сворачиваются в нижнюю часть дисплея, когда смартфон переходит в спящий режим, и отображаются постоянно.
Ранее мы рассказали, что нового в iOS 16.1, iPadOS 16.1 и macOS 13 Ventura.
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