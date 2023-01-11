В iOS 16.3 beta 2 изменилась работа жизненно важной функции

Вчера вечером компания Apple разослала вторую бета-версию iOS 16.3 — это первый «яблочный» апдейт в новом году. Изменений в этой версии довольно мало, но разработчики обратили внимание на кое-что значительное. Об этом написали в 9to5Mac.
Речь идет о функции экстренного вызова «Вызов с удержанием». Она позволяет владельцу iPhone быстро вызвать службу спасения, если его подвижность ограничена — достататочно зажать две кнопки на iPhone и подождать несколько секунд. В iOS 16.3 beta 2 работа этой функции немного изменилась, и это важно знать.
Согласно источнику, на актуальной iOS 16.2 «Вызов с удержанием» работает так: человек нажимает и удерживает кнопку Power и кнопку громкости, телефон отсчитывает несколько секунд, после чего автоматически звонит в 112. Теперь же для того, чтобы вызов начался, пользователю необходимо отпустить кнопки — iPhone будет ждать этого даже после истечения обратного таймера.
Это довольно существенное изменение в логике экстренного звонка, особенно для тех, кто уже запомнил старый вариант. Пока неизвестно, сохранится ли оно в релизе iOS 16.3, или же Apple просто экспериментирует и хочет получить фидбэк.
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