В iOS 16.5 нашли еще одно важное изменение. Оно для iPhone 12 и новее

Фото: Foundry
Компания Apple исправила серьезную уязвимость, которой были подвержены несколько моделей iPhone. Об этом пишет MacWorld.
Ранее мы писали, что, после релиза iOS 16.5, стало известно об исправлении серьезного эксплойта системы, который активно использовался злоумышленниками. Теперь же эксперты по кибербезопасности обнаружили еще одно важное исправление — по сути, Apple провела работу над ошибками с прошлого года.
Речь идет о дыре под названием ColdInvite — она появилась в iOS после того, как Apple в прошлом году закрыла уязвимость ColdIntro и являлась побочным результатом исправления. Эксплойт позволяет хакеру получить повышенные привилегии чтения/записи для ядра, используя для этого сопроцессор. В самом худшем случае такой взлом поможет ему получить полный контроль над девайсом жертвы.
Отмечается, что взлому с использованием этих уязвимостей подвержены модели iPhone 12 и более новые под управлением iOS 14 и новее. Чтобы закрыть их, нужно обновиться до iOS 16.5 (но помните, что эта версия приносит глюк с аксессуаром Apple Lightning to USB 3 Camera Adapter).
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