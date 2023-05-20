В iOS 16.6 Beta 1 обнаружено кое-что новое

В свежей бета-версии iOS 16.6 найдено небольшое нововведение. О нем рассказали в MacRumors.
Речь идет о функции безопасности, обнаруженной в iMessage. После обновления в чатах «яблочного» мессенджера появляется новая кнопка для проверки контактного ключа iMessage — этот ключ служит подтверждением личности собеседника и гарантирует, что в диалог не «вклинился» кто-то третий.
Помимо проверки личности в момент нажатия кнопки, сервер Apple будет направлять в чат предупреждение, если зафиксирует попытку взлома или слежки за перепиской со стороны третьих лиц.
Функция проверки контактного ключа iMessage была анонсирована Apple еще в конце 2022 года, но впервые появилась в системе лишь сейчас. Сообщатся, что это одна из последних новых функций, которые мы увидим в iOS 16.