В iOS 16.6 Beta 1 обнаружено кое-что новое

Олег

iOS 16.6


В свежей бета-версии iOS 16.6 найдено небольшое нововведение. О нем рассказали в MacRumors.

Речь идет о функции безопасности, обнаруженной в iMessage. После обновления в чатах «яблочного» мессенджера появляется новая кнопка для проверки контактного ключа iMessage — этот ключ служит подтверждением личности собеседника и гарантирует, что в диалог не «вклинился» кто-то третий.

Помимо проверки личности в момент нажатия кнопки, сервер Apple будет направлять в чат предупреждение, если зафиксирует попытку взлома или слежки за перепиской со стороны третьих лиц.

Функция проверки контактного ключа iMessage была анонсирована Apple еще в конце 2022 года, но впервые появилась в системе лишь сейчас. Сообщатся, что это одна из последних новых функций, которые мы увидим в iOS 16. 

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Источник:
MacRumors
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