В iOS 16 появилась «Общая медиатека» фотографий. Вот всё что нужно знать

Осенью компания Apple выпустит релизные версии своих iOS 16 и iPadOS 16. В системах глобально почти ничего не изменилось, но, как и в прошлом году, Apple занята привнесением множества мелких удобных функций и фишек.
О нововведениях в Siri, Safari и «Здоровье» мы рассказывали ранее. Теперь пришла очередь совершенно новой функции под названием «Общая медиатека iCloud».
1. Что это такое
«Общая медиатека iCloud» — это динамически пополняемый альбом, который можно «расшарить» между членами семьи. Каждый, кто имеет к нему доступ, сможет его пополнять своими фотографиями, которые сразу же будут синхронизироваться у других участников обмена.
2. Как создать
Чтобы создать «Общую медиатеку», откройте «Настройки», найдите пункт «Фото» и выберите «Настроить общую медиатеку». Сначала смартфон предложит добавить людей, с которыми вы хотите поделиться фотографиями — их можно пригласить по ссылке, которая отправится в мессенджер.
Далее будут доступны три варианта: вы можете добавить сразу все фотографии из личной медиатеки, выбрать сортировку по лицам или датам, а также просто выбрать нужные снимки и видео вручную.
В конце появится предварительный просмотр выбранных фото и видео, чтобы вы могли свериться.
3. Что можно делать
Прежде всего, в «Общей медиатеке iCloud» у всех участников будут равные права на управление всеми фотографиями. Это значит, что любой из добавленных в альбом пользователей сможет добавлять, редактировать, подписывать, отмечать избранным или удалять любые фотографии.
При этом вы можете настроить получение оповещений, когда кто-то из участников удаляет фото из «Общей медиатеки». Если изображение удалено другим пользователем, то его автор получает возможность забрать его в личную медиатеку — то есть картинка не пропадет окончательно без согласия ее владельца.
А еще можно настроить, чтобы все ваши свежие фото с камеры автоматически отправлялись в «Общую медиатеку» — это удобно на совместных мероприятиях. Функция быстро включается и отключается прямо в интерфейсе камеры. При этом можно включить выгрузку на постоянной основе, но смартфон будет отправлять фото только в том случае, если участник «Общей медиатеки» находится рядом с вами (обнаружен по Bluetooth).
4. Чего делать нельзя
У вас не получится добавить более пяти человек в «Общую медиатеку» — это системное ограничение. При этом создатель альбома будет тратить лишь свое пространство iCloud для всего альбома, а хранилище других участников не будет задействоваться.
Стоит учитывать, что не получится хранить фото и во внутренней памяти, и в «Общей медиатеке». Когда вы добавляете снимки в общий альбом, они удаляются из внутренней памяти, чтобы не занимать её дважды.
5. Как удалить
Между общей и личной медиатеками можно быстро переключаться через меню «три точки» в правом верхнем углу приложения «Фото». Там можно выбрать просмотр только личной, или только «Общей медиатеки», или же сразу двух вперемешку.
Кроме того, создатель «Общей медиатеки» может прекратить её использование для всех участников. Для этого нужно перейти в «Настройки» → «Фото» → «Общая медиатека» и выбрать «Удалить».