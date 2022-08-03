iOS 16 Общая медиатека

В iOS 16 появилась «Общая медиатека» фотографий. Вот всё что нужно знать

Олег

iOS 16


Осенью компания Apple выпустит релизные версии своих iOS 16 и iPadOS 16. В системах глобально почти ничего не изменилось, но, как и в прошлом году, Apple занята привнесением множества мелких удобных функций и фишек.

О нововведениях в Siri, Safari и «Здоровье» мы рассказывали ранее. Теперь пришла очередь совершенно новой функции под названием «Общая медиатека iCloud».

1. Что это такое

«Общая медиатека iCloud» — это динамически пополняемый альбом, который можно «расшарить» между членами семьи. Каждый, кто имеет к нему доступ, сможет его пополнять своими фотографиями, которые сразу же будут синхронизироваться у других участников обмена.

2. Как создать

Чтобы создать «Общую медиатеку», откройте «Настройки», найдите пункт «Фото» и выберите «Настроить общую медиатеку». Сначала смартфон предложит добавить людей, с которыми вы хотите поделиться фотографиями — их можно пригласить по ссылке, которая отправится в мессенджер.

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Далее будут доступны три варианта: вы можете добавить сразу все фотографии из личной медиатеки, выбрать сортировку по лицам или датам, а также просто выбрать нужные снимки и видео вручную. 

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В конце появится предварительный просмотр выбранных фото и видео, чтобы вы могли свериться.

3. Что можно делать

Прежде всего, в «Общей медиатеке iCloud» у всех участников будут равные права на управление всеми фотографиями. Это значит, что любой из добавленных в альбом пользователей сможет добавлять, редактировать, подписывать, отмечать избранным или удалять любые фотографии. 

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При этом вы можете настроить получение оповещений, когда кто-то из участников удаляет фото из «Общей медиатеки». Если изображение удалено другим пользователем, то его автор получает возможность забрать его в личную медиатеку — то есть картинка не пропадет окончательно без согласия ее владельца. 

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А еще можно настроить, чтобы все ваши свежие фото с камеры автоматически отправлялись в «Общую медиатеку» — это удобно на совместных мероприятиях. Функция быстро включается и отключается прямо в интерфейсе камеры. При этом можно включить выгрузку на постоянной основе, но смартфон будет отправлять фото только в том случае, если участник «Общей медиатеки» находится рядом с вами (обнаружен по Bluetooth).

4. Чего делать нельзя

У вас не получится добавить более пяти человек в «Общую медиатеку» — это системное ограничение. При этом создатель альбома будет тратить лишь свое пространство iCloud для всего альбома, а хранилище других участников не будет задействоваться.

Стоит учитывать, что не получится хранить фото и во внутренней памяти, и в «Общей медиатеке». Когда вы добавляете снимки в общий альбом, они удаляются из внутренней памяти, чтобы не занимать её дважды.

5. Как удалить

Между общей и личной медиатеками можно быстро переключаться через меню «три точки» в правом верхнем углу приложения «Фото». Там можно выбрать просмотр только личной, или только «Общей медиатеки», или же сразу двух вперемешку. 

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Кроме того, создатель «Общей медиатеки» может прекратить её использование для всех участников. Для этого нужно перейти в «Настройки» → «Фото» → «Общая медиатека» и выбрать «Удалить».



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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+349
Paspartu
А в чем разница с общими альбомами?
Сегодня в 11:03
#
Seagull
–633
Seagull Paspartu
Видимо в том, что это сразу вся медиатека и не надо создавать папку и складывать в неё необходимые фото
2 часа назад в 11:56
#
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