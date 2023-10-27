В iOS 17.2 появилась возможность обновления iPhone сквозь упаковку

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В начале октября в сети появилась информация о том, что Apple разрабатывает новый гаджет, который позволит сотрудникам фирменных магазинов устанавливать обновления ПО на запечатанные iPhone, не вынимая их из коробки. Теперь его существование подтвердилось в первой бета-версии iOS 17.2.В бете SDK iOS 17.2 для Xcode 15.1 появились три новых фреймворка: FactoryOTALogger, FactoryOTANetworkUtils и FactoryOTAWifiUtils, которые позволяют включать и обновлять встроенное ПО iPhone по беспроводной сети с помощью специального оборудования.Такая технология была разработана, чтобы сотрудники Apple Store могли устанавливать патчи первого дня на запечатанные смартфоны. Видимо, на это повлияли проблемы с перегревом iPhone 15 на старте продаж.