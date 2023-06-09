В iOS 17 будет проще определить, кто вам звонит

Фархад
iOS 17

В первой бета-версии будущего обновления iOS 17 появилась возможность устанавливать разные рингтоны на свои номера SIM-карт. Так пользователям будет намного проще понять, на какой из номеров поступает звонок.

iOS 17

Найти новую опцию можно в меню «Настройки»> «Звуки, тактильные сигналы» > «Рингтоны». Далее выберите нужную вам линию и установите на неё отдельную мелодию. Такое нововведение будет особенно полезным, если вы используете один номер для работы, а другой — для семьи и друзей.

Ранее мы рассказывали, как получить профиль бета-версий для всех новых операционных систем на свой iPhone, iPad и Mac. Кроме того, наш главный редактор Георгий Лямин поделился первым взглядом на главные изменения в iOS 17 в этом обзоре.
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Комментарии

+569
law
Так глчдить и мр3 разрешать на мелодию ставить) прорыв и иновация)) с времен кнопок)
час назад в 17:36
#
banditos
+118
banditos
А на смс чё не сделали!?
час назад в 18:15
#
Dmitriy
+549
Dmitriy
А на смс сделают в 18 версии Надо ж что-то делать.
20 минут назад
#
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