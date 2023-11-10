В iOS 17 и macOS Sonoma появилась незаметная, но крайне удобная кнопка

Олег

iOS 17


Компания Apple внедрила небольшую полезную опцию, которая подстрахует пользователя в непредвиденных ситуациях. Об этом пишет 9to5Mac.

Согласно источнику, речь идет о ручном автозаполнении. Не секрет, что в некоторых случаях айфон или макбук не предлагают подставить контактную информацию или пароль от аккаунта. Такое случается из-за некорректной разметки веб-страницы или же сбоя в самой ОС. Пользователю приходилось идти в контакты или «связку ключей», чтобы вручную взять оттуда информацию.

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Теперь же всё стало проще. Apple добавила в контекстное меню новый пункт «Автозаполнение». С его помощью вы можете вызвать автозаполнение в поле для ввода текста.

iOS 17

Чтобы найти новый пункт на iPhone/iPad, удерживайте строку ввода пальцем, а на Mac — нажмите на нее правой кнопкой мыши. Выбрав «Автозаполнение» вы увидите два варианта: контакт и пароли. Вы можете кликнуть нужный вам вариант и быстро выбрать из списка необходимые данные. 

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Источник:
9to5Mac
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