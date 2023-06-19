В iOS 17 исправлен раздражающий баг камеры — спустя почти шесть лет

Фото: MacRumors



Компания Apple наконец доработала функцию сканирования QR-кода во встроенном приложении камеры. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, речь идет о кнопке перехода на сайт, который зашифрован в QR-коде. Функция появилась в iOS 11, и поначалу система отображала распознанный сайт в виде push-уведомления в верхней части экрана после успешного сканирования; однако достать его пальцем снизу было проблематично. Позже Apple изменила способ взаимодействия с QR-кодом и прикрепила кнопку перехода по ссылке к видоискателю — но это тоже оказалось не лучшим решением, так как ссылка «убегала» от пальца вместе с самим кодом в видоискателе.



Начиная с iOS 17 инженеры Apple наконец решили эту раздражающую проблему. Теперь после успешного сканирования QR-кода кнопка для перехода по ссылке отображается статично в нижней части видоискателя, над кнопкой затвора. До неё стало гораздо проще дотянуться, при этом сама кнопка неподвижна. Спустя почти шесть лет функция наконец стала по-настоящему удобной.



Источник отмечает, что есть неочевидный способ заставить кнопку со ссылкой замереть на месте даже в iOS 16: для этого после сканирования QR-кода нужно резко увести видоискатель вверх.

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