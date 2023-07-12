В iOS 17 появилась функция, которая радует владельцев Pixel уже несколько лет. Попробуйте!

Олег

iOS 17


Компания Apple интегрировала в собственное приложение камеры полезную функцию для выравнивания горизонта. На это обратили внимание в MacRumors.

Аналогичная фича уже довольно давно присутствует в других смартфонах, в частности, в ПО Google Pixel. Функция выравнивания горизонта представляет собой линию посередине видоискателя, которая ломается, если вы «заваливаете» смартфон влево или вправо. Таким образом можно идеально выставить любой снимок по горизонту.



Чтобы пользоваться новой фишкой, её нужно включить в настройках:

  • Обновите ваш iPhone до iOS 17
  • Откройте «Настройки» → «Камера»
  • Включите тумблер «Уровень».
iOS 17

Готово! Теперь в приложении камеры появится ломаная линия, помогающая вам выставить горизонт. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Mers
+4473
Mers
Так это еще во второй Бете появилось, если я ничего не путаю🤔
Сегодня в 10:37
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