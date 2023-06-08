В iOS 17 приятно обновили «Погоду». Появилась функция, которую скопируют все

Компания Apple обновила приложение «Погода» в iOS 17 и добавила туда несколько полезных возможностей. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, «Погода» получила как функциональные, так и внешние изменения. Самым главным нововведением стала возможность просматривать вчерашнюю погоду — очень редкие сервисы дают это сделать. Погоду за прошлый день можно увидеть в 10-дневном прогнозе; сейчас, в iOS 16 и более ранних версиях, доступен лишь прогноз на будущее и текущее состояние. Скорее всего, в ближайшее время сторонние разработчики скопируют эту фичу.Помимо этого, в 10-дневных прогнозах теперь появилась «ежедневная сводка» и отображение вероятности дождя каждый день.Что касается внешнего вида, то теперь на главной странице приложения появилась надпись «Мое местоположение» крупным шрифтом с прогнозом в текущей локации. В iOS 16 на ней отображается название населенного пункта, в котором вы физически находитесь.Еще разработчики перетасовали некоторые погодные блоки, и теперь на первом плане размещены почасовые прогнозы и вероятность дождя. Новый модуль «Средние значения» отображает отличие текущей температуры от исторического значения. Еще один модуль показывает текущее состояние луны и лунный календарь. Дополнительная информация появилась и о ветре — блок стал больше и вместительнее.