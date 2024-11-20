В iOS 18.2 появилась уникальная награда. Получить её смогут только избранные владельцы Apple Watch

Фархад



Портал MacRumors сообщает, что в бета-версиях iOS 18.2 и watchOS 11.2 появились новые награды за закрытие всех колец активности на протяжении более 100 дней.

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Пользователи Apple Watch могут получать эти награды за закрытие всех трёх колец активности в течение 100, 365, 500 и 1000 дней, а также каждые последующие 250 дней. Один из бета-тестеров уже похвастался результатом в 3250 дней. К слову, с момента выхода первых Apple Watch уже прошло почти 3500 дней.

Награды выдаются задним числом, поэтому при огромном желании можно накрутить себе кольца за прошедшие 10 лет в приложении «Здоровье» на iPhone.

Ожидается, что iOS 18.2 и watchOS 11.2 выйдут для всех в начале декабря.
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Источник:
MacRumors
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