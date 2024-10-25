В iOS 18.2 вернули ползунок громкости на экране блокировки iPhone

Откройте «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Аудио и видео»;

Включите опцию «Всегда показывать регулировку громкости»;

Теперь ползунок громкости всегда будет отображаться на экране блокировки iPhone при воспроизведении контента.

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Наверняка многие пользователи iPhone помнят, как Apple жестоко вырезала ползунок громкости с экрана блокировки iPhone на релизе iOS 16 в 2022 году. Видимо, со временем разработчики поняли, насколько неправильным было это решение — в бета-версии iOS 18.2 Apple решила вернуть эту опцию.Чтобы вернуть ползунок регулировки громкости контента на экран блокировки в iOS 18.2, нужно выполнить следующие шаги:Релиз iOS 18.2 ожидается к концу года, а пока мы готовимся к выходу iOS 18.1 в понедельник.