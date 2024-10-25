В iOS 18.2 вернули ползунок громкости на экране блокировки iPhone

Фархад
iOS 18.2

Наверняка многие пользователи iPhone помнят, как Apple жестоко вырезала ползунок громкости с экрана блокировки iPhone на релизе iOS 16 в 2022 году. Видимо, со временем разработчики поняли, насколько неправильным было это решение — в бета-версии iOS 18.2 Apple решила вернуть эту опцию.

Чтобы вернуть ползунок регулировки громкости контента на экран блокировки в iOS 18.2, нужно выполнить следующие шаги:
  • Откройте «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Аудио и видео»;
  • Включите опцию «Всегда показывать регулировку громкости»;
  • Теперь ползунок громкости всегда будет отображаться на экране блокировки iPhone при воспроизведении контента.


Релиз iOS 18.2 ожидается к концу года, а пока мы готовимся к выходу iOS 18.1 в понедельник.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Tigrolik
+755
Tigrolik
Лучше бы уведомления нормальные вернули, а не эту кашу, которая игнорирует настройки отображения.
Вчера в 19:33
#
+956
Paspartu
Офигеть. Даже не заметил, что ползунок убрали
Вчера в 19:43
#
YABLOKOFON
+316
YABLOKOFON
А можно пожалуйста и на iOS 17 этот ползунок назад 😂
Вчера в 19:48
#

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