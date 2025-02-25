В iOS 18.4 появился таймер кодов авторизации

Разработчик Аарон Перрис заметил, что в первой бета-версии iOS 18.4 приложение «Пароли» получило небольшое, но очень полезное улучшение.
Любая учётная запись в приложении «Пароли», содержащая код подтверждения, будет показывать таймер истечения срока действия вместе с текущим кодом. Как отмечает Перрис, эта функция также появилась в бете macOS Sequoia 15.4.
Напомним, что общедоступный релиз iOS 18.4, macOS Sequoia 15.4 и других новых ОС состоится в апреле.
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