В iOS 18.4 появился таймер кодов авторизации

Фархад

iOS

Разработчик Аарон Перрис заметил, что в первой бета-версии iOS 18.4 приложение «Пароли» получило небольшое, но очень полезное улучшение.

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Теперь для кодов проверки при двухфакторной аутентификации отображается таймер с обратным отсчётом. Он наглядно показывает, сколько времени осталось до истечения срока действия кода. Визуально он представляет собой кольцо, которое заполняется зелёным цветом.

passwords

Любая учётная запись в приложении «Пароли», содержащая код подтверждения, будет показывать таймер истечения срока действия вместе с текущим кодом. Как отмечает Перрис, эта функция также появилась в бете macOS Sequoia 15.4.

Напомним, что общедоступный релиз iOS 18.4, macOS Sequoia 15.4 и других новых ОС состоится в апреле.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+2162
tellurian
Почему вы не написали, что apple отключила российских разработчиков корпоративных систем ?
Вчера в 20:05
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