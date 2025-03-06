В iOS 18.4 появятся нейросетевые сводки отзывов к приложениям в App Store

Фархад

App Store

Компания Apple начала тестировать сгенерированные нейросетями сводки отзывов к приложениям в App Store. Пока это нововведение доступно в последних бета-версиях iOS 18.4 и iPadOS 18.4. Функция использует большие языковые модели для анализа отзывов пользователей и сжатия общих тем в короткий абзац.

В рамках теста Apple отмечает, что сводки доступны только для англоязычных обзоров «для ограниченного числа приложений и игр» в американском App Store. Компания планирует расширить поддержку дополнительных языков и регионов в течение года. У приложений должно быть достаточное количество отзывов, чтобы ИИ смог создать сводку, но компания не раскрывает точный порог.

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Обработка данных происходит в облаке, а не на устройстве, поскольку на разных девайсах отображаются идентичные сводки. Наличие поддержки Apple Intelligence не является обязательным критерием. Напомним, релиз общедоступной версии iOS 18.4 ожидается в апреле.
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Источник:
MacRumors
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