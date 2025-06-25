В iOS 18.6 нашли отсылку на новый трекер Apple. Релиз совсем скоро







Портал 9to5Mac обнаружил в коде



Портал 9to5Mac обнаружил в коде iOS 18.6 строки, указывающие на скорый анонс нового поискового трекера Apple AirTag Изначально инсайдер под ником Kosutami и журналист Bloomberg Марк Гурман утверждали, что гаджет выйдет в середине 2025 года в период с мая по июнь. Но этого не произошло. Теперь стало известно, что девайс представят осенью. Скорее всего, вместе с новыми iPhone. Хорошая новость — AirTag 2 будет совместим со старыми устройствами по типу iPhone XR и iPad 7. То есть для него не нужен будет смартфон или планшет с iOS 26. Изначально инсайдер под ником Kosutami и журналист Bloomberg Марк Гурман утверждали, что гаджет выйдет в середине 2025 года в период с мая по июнь. Но этого не произошло. Теперь стало известно, что девайс представят осенью. Скорее всего, вместе с новыми iPhone. Хорошая новость — AirTag 2 будет совместим со старыми устройствами по типу iPhone XR и iPad 7. То есть для него не нужен будет смартфон или планшет с iOS 26. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Чего ждать от AirTag 2? По данным инсайдеров, трекер предложит улучшенное подключение и более широкий диапазон работы благодаря чипу UWB 2-го поколения. Порог функции точного поиска может вырасти до 60 м, что в 4 раза больше по сравнению с текущими 15 м для AirTag 1-го поколения. Также девайс предложит улучшенные функции безопасности, чтобы метки нельзя было использовать для слежки за людьми. Ещё одно ожидаемое нововведение — уведомление об очень низком уровне заряда батареи.Из плохих новостей — AirTag 2-го поколения может перейти на перезаряжаемый аккумулятор, вместо текущей круглой батареи CR2032. Это ограничит срок службы самого гаджета, поскольку после определённого количества циклов, аккумулятор трекера придёт в негодность.