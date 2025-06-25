В iOS 18.6 нашли отсылку на новый трекер Apple. Релиз совсем скоро

Портал 9to5Mac обнаружил в коде iOS 18.6 строки, указывающие на скорый анонс нового поискового трекера Apple AirTag.
Изначально инсайдер под ником Kosutami и журналист Bloomberg Марк Гурман утверждали, что гаджет выйдет в середине 2025 года в период с мая по июнь. Но этого не произошло. Теперь стало известно, что девайс представят осенью. Скорее всего, вместе с новыми iPhone. Хорошая новость — AirTag 2 будет совместим со старыми устройствами по типу iPhone XR и iPad 7. То есть для него не нужен будет смартфон или планшет с iOS 26.
Из плохих новостей — AirTag 2-го поколения может перейти на перезаряжаемый аккумулятор, вместо текущей круглой батареи CR2032. Это ограничит срок службы самого гаджета, поскольку после определённого количества циклов, аккумулятор трекера придёт в негодность.
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