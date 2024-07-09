В iOS 18 и tvOS 18 наконец появилась опция, обещанная Apple на WWDC

Олег

iOS 18


Компания Apple добавила в свежие бета-версии своих ОС функцию InSight. Об этом пишет 9to5Mac.

Впервые об этой фиче Apple объявила на WWDC 2024 во время презентации tvOS 18. Однако в самых первых бета-версиях она не появилась, придя лишь в Developer Beta 3. Она заработала в приложении Apple TV, но для этого вам нужен iPhone с iOS 18 Beta 3 на борту.

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Фото: 9to5Mac

С помощью InSight можно быстро увидеть дополнительные подробности об участниках фильма, сериала или шоу. Например, система отобразит имена и фамилии актеров, снимающихся в текущей сцене, а также название и исполнителя трека из неё. Опция доступна для контента Apple TV+ на iPhone, iPad и самой приставке Apple TV. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Dmitriy
+1040
Dmitriy
Ну это то, что, например КиноПоиск давно умел 👍
Сегодня в 12:18
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