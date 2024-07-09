В iOS 18 и tvOS 18 наконец появилась опция, обещанная Apple на WWDC



Компания Apple добавила в свежие бета-версии своих ОС функцию InSight. Об этом пишет 9to5Mac.



Впервые об этой фиче Apple объявила на WWDC 2024 во время презентации tvOS 18. Однако в самых первых бета-версиях она не появилась, придя лишь в Developer Beta 3. Она заработала в приложении Apple TV, но для этого вам нужен iPhone с iOS 18 Beta 3 на борту.











С помощью InSight можно быстро увидеть дополнительные подробности об участниках фильма, сериала или шоу. Например, система отобразит имена и фамилии актеров, снимающихся в текущей сцене, а также название и исполнителя трека из неё. Опция доступна для контента Apple TV+ на iPhone, iPad и самой приставке Apple TV. С помощью InSight можно быстро увидеть дополнительные подробности об участниках фильма, сериала или шоу. Например, система отобразит имена и фамилии актеров, снимающихся в текущей сцене, а также название и исполнителя трека из неё. Опция доступна для контента Apple TV+ на iPhone, iPad и самой приставке Apple TV.