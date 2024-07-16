В iOS 18 появился способ восстановить испорченные и утерянные фотографии



Компания Apple дополнила переработанное приложение «Фото» в iOS 18 новой фичей для восстановления снимков. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, в нативном приложении для хранения и просмотра фотографий появился новый альбом под названием «Восстановленные». В него будут попадать изображения, которые «стали жертвами» глюка системы или сторонних приложений: например, фотография неправильно сохранилась во время съемки, из-за повреждения базы данных или бага стороннего приложения для фотосъемки.







Альбом «Восстановленные» появится в «Фото» только в случае, если на устройстве будут обнаружены поврежденные снимки. Если он есть, то фото из него можно либо сохранить в основную медиатеку и порадоваться, либо удалить окончательно.