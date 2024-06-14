В iOS 18 возвращается давно забытая фича, обещанная Apple



Компания Apple вернула в iOS 18 расширенный SharePlay, который тестировала, но так и не смогла выпустить в прошлом году. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, речь идет о SharePlay для Apple Music на домашних медиаустройствах бренда — HomePod, HomePod mini и Apple TV. Впервые фича была анонсирована на WWDC 2023 в составе iOS 17, а потом долго тестировалась и была выпущена, но без трансляции на колонки и ТВ. В бета-версии iOS 17.4 и iPadOS 17.4 разработчики добавили эту возможность, но



Компания Apple вернула в iOS 18 расширенный SharePlay, который тестировала, но так и не смогла выпустить в прошлом году. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, речь идет о SharePlay для Apple Music на домашних медиаустройствах бренда — HomePod, HomePod mini и Apple TV. Впервые фича была анонсирована на WWDC 2023 в составе iOS 17, а потом долго тестировалась и была выпущена, но без трансляции на колонки и ТВ. В бета-версии iOS 17.4 и iPadOS 17.4 разработчики добавили эту возможность, но потом тихо удалили её до момента релиза этих ОС.



Теперь SharePlay для Apple Music на Apple TV и HomePod возвращается в первую бета-версию iOS 18. Функция исправно работает, и позволяет нескольким пользователям управлять музыкой, которая играет на ТВ-приставке или «яблочной» колонке. Примечательно, что опция не требует наличия подписки у всех желающих контролировать плейлист.



Чтобы подключиться к Apple TV, достаточно отсканировать QR-код на экране телевизора. Коннект к HomePod происходит аналогичным методом, только с экрана iPhone владельца колонки.