В iOS 26.1 появилась максимально красивая пасхалка для любителей классических часов







Пользователи соцсетей обратили внимание, что в третьей бета-версии iOS 26.1 Apple слегка изменила анимацию иконки часов. Компания в очередной раз показала, насколько детали решают. Пользователи соцсетей обратили внимание, что в третьей бета-версии iOS 26.1 Apple слегка изменила анимацию иконки часов. Компания в очередной раз показала, насколько детали решают. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По умолчанию в бете iOS 26.1 значок приложения «Часы» отображает плавно движущуюся секундную стрелку, прямо как в механических часах. Но стоит перевести смартфон в энергосберегающий режим, как стрелка начнёт тикать, как на кварцевых моделях. Любой любитель классических часов оценит это нововведение.Скорее всего, общедоступная сборка iOS 26.1 выйдет в конце октября.