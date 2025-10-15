В iOS 26.1 появилась максимально красивая пасхалка для любителей классических часов

Пользователи соцсетей обратили внимание, что в третьей бета-версии iOS 26.1 Apple слегка изменила анимацию иконки часов. Компания в очередной раз показала, насколько детали решают.

По умолчанию в бете iOS 26.1 значок приложения «Часы» отображает плавно движущуюся секундную стрелку, прямо как в механических часах. Но стоит перевести смартфон в энергосберегающий режим, как стрелка начнёт тикать, как на кварцевых моделях. Любой любитель классических часов оценит это нововведение.

Скорее всего, общедоступная сборка iOS 26.1 выйдет в конце октября.
Комментарии

+22
Leadman
А может это не пасхалка, а просто уменьшение частоты обновления экрана ради экономии заряда? 😅
10 минут назад
#