В iOS 26.1 появилась новая функция для работы с текстом

Фархад

iOS

В первой бета-версии iOS 26.1 Apple добавила небольшое, но полезное нововведение — в приложении «Заметки» теперь есть отдельный жест для доступа к меню редактирования текста.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В iOS 26 Apple обновила стандартное меню редактирования текста, которое появляется при выделении текста в «Заметках» и некоторых других приложениях.
Раньше в меню редактирования приходилось свайпать влево, чтобы открыть дополнительные параметры. Но иногда приходилось свайпать несколько раз, чтобы найти нужный инструмент редактирования. К счастью, в iOS 26 это меню оптимизировали, объединив большинство параметров в новом раскрывающемся списке.

В iOS 26.1 инженеры пошли ещё дальше и упростили доступ к дополнительному меню: теперь даже тыкать в стрелку не нужно, можно просто выделить нужный текст и свайпнуть влево. Из плюсов нового жеста — можно быстрее редактировать тексты одной рукой.

Теперь ждём, пока разработчики популярных мессенджеров добавят новое меню редактирования текста в свои приложения.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
9to5
Cсылки по теме:
Приложение «Газпромбанка» вернулось в App Store. Не затягивайте со скачиванием
Apple ликует: все хотят iPhone 17 и даже не думают о его главном недостатке
Как исправить ошибку при активации iMessage в iOS 26

Рекомендации

Рекомендации

Wildberries запустил сервис такси, но есть нюанс
Водители в РФ нашли идеальную замену Hyundai Solaris и Creta и массово переходят на нее
Wildberries начал выдавать банковскую карту всем желающим. Как она выглядит и в чём её преимущества и недостатки?
Часто отключают мобильный интернет? Что делать и как подготовиться

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии