В iOS 26.1 появилась новая функция для работы с текстом







В первой бета-версии iOS 26.1 В первой бета-версии iOS 26.1 Apple добавила небольшое, но полезное нововведение — в приложении «Заметки» теперь есть отдельный жест для доступа к меню редактирования текста.

В iOS 26 Apple обновила стандартное меню редактирования текста, которое появляется при выделении текста в «Заметках» и некоторых других приложениях.Раньше в меню редактирования приходилось свайпать влево, чтобы открыть дополнительные параметры. Но иногда приходилось свайпать несколько раз, чтобы найти нужный инструмент редактирования. К счастью, в iOS 26 это меню оптимизировали, объединив большинство параметров в новом раскрывающемся списке.В iOS 26.1 инженеры пошли ещё дальше и упростили доступ к дополнительному меню: теперь даже тыкать в стрелку не нужно, можно просто выделить нужный текст и свайпнуть влево. Из плюсов нового жеста — можно быстрее редактировать тексты одной рукой.Теперь ждём, пока разработчики популярных мессенджеров добавят новое меню редактирования текста в свои приложения.