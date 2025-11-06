Top.Mail.Ru

В iOS 26.2 появился режим офлайн-караоке для Apple Music. Даже в Spotify такого нет

Фархад

Apple Music

В первой бета-версии iOS 26.2 появилось очень полезное нововведение для любителей музыки — теперь тексты песен из Apple Music доступны без подключения к интернету.

Впервые тексты песен появились в Apple Music ещё в 2016 году. С тех пор компания мощно прокачала эту фичу, добавив поиск, перевод, режим караоке и многое другое. Однако для доступа к текстам всегда требовалось подключение к интернету.

С релизом iOS 26.2 пользователи смогут просматривать тексты песен в Apple Music офлайн. Теперь в самолёте или в другой ситуации без связи меломаны точно будут в восторге от новой фичи.

Это также даёт Apple Music ещё одно преимущество перед Spotify, которому для доступа к текстам песен требуется подключение к сети. Пока iOS 26.2 доступна в бета-версии, а финальная сборка для всех владельцев совместимых iPhone выйдет в декабре.
1
Комментарии