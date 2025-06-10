В iOS 26 исправили самое нелепое ограничение iPhone. Дотянулиcь до Android
Артем Фунтиков
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Больше никаких мучений при наборе номера.
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Бывает так, что телефонный номер нужно набрать в ручную — например, для разового звонка или последующего внесения в список контактов. Вы последовательно вбиваете одиннадцать цифр и замечаете ошибку, где-то в самом начале. Самое логичное, что приходит в голову — тапнуть перед опечаткой и исправить ее, как это можно сделать на любом Android-смартфоне. Но если у вас iPhone, сделать так не получится. И только Apple известно, почему курсор посреди набранного с цифровой клавиатуры номера не появляется, такой функции просто не предусмотрено. Приходится все стирать и набирать заново. Похоже, «купертиновцы» сообразили, что это не только удобно, но и не разрушит всю магию, красоту и практичность iPhone.
В первой бета-версии iOS 26 теперь можно легко исправить ошибку, если номер набран неверно. Достаточно задержать палец на цифрах, появится заветный курсор и вспомогательная лупа.