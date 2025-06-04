В iOS 26 появятся полноэкранные живые обложки Apple Music на экране блокировки

Портал 9to5Mac поделился инсайдом, что Apple Music может получить больше визуального колорита в iOS 26. Речь идёт о полноэкранных анимированных обложках, которые будут отображаться на экране блокировки iPhone.
Такое нововведение расширят недавний апгрейд виджета музыки на экране блокировки. Сейчас обложка альбома в развернутом виде окрашивает весь интерфейс, но отображается только в центре. Скорее всего, Apple начнет показывать их на весь экран, как это сейчас реализовано в предпросмотре на приставках Apple TV.
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