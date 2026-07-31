Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

В iOS 27 исправлена глупая проблема, которая много лет бесила владельцев iPhone

Олег


Apple наконец починила будильник в очередной бета-версии iOS 27. Об этом пишет MacRumors. 

Согласно источнику, в новой ОС разделили громкость звонка и громкость будильника. Раньше, если вы уменьшали звук вызова на ночь, будильник тоже начинал звонить тихо, из-за чего можно было легко проспать. Теперь эта проблема решена.

В настройках звука появился новый пункт для будильников и таймеров. Вы можете отключить их привязку к громкости звонка, после чего появится отдельная шкала регулировки. Теперь ничто не помешает убавить звук входящих вызовов до нуля, сохранив при этом максимальную громкость для утреннего подъема.

Точно так же теперь можно настроить громкость системных уведомлений и звуков клавиатуры. Их тоже разрешили отвязать от общего уровня звонка. Это очень удобно, если вам нужен громкий вызов для важных звонков, но раздражают громкие щелчки при наборе текста.
3
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Как правильно установить iOS / iPadOS 27 Public Beta на свой iPhone или iPad в России. Это нужно знать!
Какие новые эмодзи появятся на iPhone в iOS 27? Соленый огурец, треснувшое лицо и многое другое
Скрытое улучшение iOS 26.6 заставит ваш iPhone тормозить. Но в этом есть и плюсы

Рекомендации

Рекомендации

⚡️ Вышел Telegram 12.7 — большое весеннее обновление
11 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Три лучших iPhone за историю Apple
Названы 83 устройства Samsung, которые получат One UI 9

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также