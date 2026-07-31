В iOS 27 исправлена глупая проблема, которая много лет бесила владельцев iPhone

Apple наконец починила будильник в очередной бета-версии iOS 27. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, в новой ОС разделили громкость звонка и громкость будильника. Раньше, если вы уменьшали звук вызова на ночь, будильник тоже начинал звонить тихо, из-за чего можно было легко проспать. Теперь эта проблема решена.В настройках звука появился новый пункт для будильников и таймеров. Вы можете отключить их привязку к громкости звонка, после чего появится отдельная шкала регулировки. Теперь ничто не помешает убавить звук входящих вызовов до нуля, сохранив при этом максимальную громкость для утреннего подъема.Точно так же теперь можно настроить громкость системных уведомлений и звуков клавиатуры. Их тоже разрешили отвязать от общего уровня звонка. Это очень удобно, если вам нужен громкий вызов для важных звонков, но раздражают громкие щелчки при наборе текста.