В iOS 27 мощно прокачали вирутальный кошелёк. Вот 6 новых функций в Wallet на iPhone
Одним из приложений, которое Apple крупно прокачала в iOS 27, стало Wallet для iPhone. Как минимум утилита получит 6 новых функций уже на релизе.
Начнём с новых виртуальных карт в Apple Wallet, которые появились в iOS 26 для проездных талонов, а в iOS 27 их прокачали. Теперь в Wallet можно добавлять другие типы карт, включая карты лояльности, бонусные карты, членские карты и подарочные карты. Вдобавок они получили новый дизайн с фоновыми изображениями, а также с плитками с соответствующей информацией внизу.
Ещё Apple представила новое приложение для macOS под названием Pass Designer для создания и предварительного просмотра собственных карт. Приложение Pass Designer доступно в бета-версии для macOS 27.
Не обошлось и без поддержки цифровых ключей — в iOS 27 в Wallet можно добавить ключи от номеров в некоторых отелях и курортах. Через эти карты пользователи смогут просматривать более подробную информацию о своих поездках, получать обновления о забронированных мероприятиях, получать доступ к некоторым услугам и многое другое. Увы, Apple пока не предоставила список гостиничных брендов или мест, которые будут предлагать новые ключи для Wallet.
А главное, что теперь вы можете создавать пользовательские карты в Apple Wallet, сканируя физические карты, например, карты лояльности или членские карты. Причём их можно добавлять даже с помощью нового режима Siri в приложении «Камера» (только после активации Siri AI).
Ещё к нововведениям относятся новые типы штрихкодов: EAN-13, Code 39, Codabar и ITF. Также теперь можно делить счета при оплате с помощью Apple Cash (только в США), а отслеживание доставки покупок через Wallet станет доступно в большем количестве стран.
Увы, в России будет работать только часть этих нововведений, но и им можно найти применение. Как создать свою карту для Wallet — мы рассказывали ранее.
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