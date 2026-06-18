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В iOS 27 мощно прокачали «Заметки». Вам точно понравятся эти функции

Фархад


Компания Apple в iOS 27 продолжает постепенно прокачивать встроенные приложения. В этот раз поговорим об обновлении «Заметок». В новой версии появилось сразу четыре функции, которые упрощают работу с текстом и делают её более гибкой. Это особенно полезно, если вы часто оформляете заметки или используете их для учебы и работы.



Одно из ключевых нововведений связано с Siri AI. На iPhone 15 Pro и новее ассистент теперь умеет не просто записывать то, что вы говорите, а формировать «умные» заметки. Например, можно попросить создать список или собрать информацию по теме, а в конце резюмировать её — и система сама оформит это в готовый текст. Плюс, в «Сообщениях» иногда появляется предложение сразу отправить содержимое в заметки, если система понимает, что оно может пригодиться. Увы, в России это будет сложно прикрутить, но при желании можно. Мы проверили и остались в восторге.



Отдельно добавили поддержку копирования и вставки в формате спецразметки прямо в «Заметки». Это значит, что можно спокойно переносить форматирование между приложениями — жирный текст, курсив, списки и ссылки сохраняются или конвертируются в специальный код. Также появился пункт «Копировать с форматированием», что делает обмен текстом между редакторами намного проще.



Ещё одно небольшое, но очень полезное изменение — разделительные линии внутри заметок. Их я ждал десятки лет. Теперь можно вставлять линии прямо через меню редактирования, чтобы отделять блоки текста и лучше структурировать длинные записи. Это особенно удобно для больших заметок, где раньше всё быстро превращалось в сплошной поток текста.



И наконец — ссылки на отдельные разделы внутри заметок. Теперь можно не просто писать длинный документ, а проставлять в нём навигацию: нажал на ссылку — и сразу попал в нужный блок текста.

Похоже, что «Заметки» становятся ближе к полноценному инструменту для структурированных документов по типу Pages, а не просто списков и быстрых записей при походе за продуктами.
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Комментарии (1)

+48
TheEwb
Через год аи будет на всех кто получит иос 27
27 минут назад
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