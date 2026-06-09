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В iOS 27 наконец-то разделили громкость будильника и рингтона. Признайтесь, всегда хотели?

Фархад


В iOS 27 Apple изменила систему управления звуком, сделав её более гибкой и логичной. Теперь пользователи могут отдельно настраивать громкость будильников и таймеров, уведомлений, а также системных звуков — без привязки к общей громкости рингтона.

Ранее iOS использовала единую шкалу громкости для звонков и уведомлений, из-за чего любые изменения влияли сразу на несколько сценариев использования. А ведь так многие из нас пропускали будильники. В новой версии система разделена на несколько независимых уровней, что позволяет точнее подстроить звук под повседневные задачи — от сна до работы и игр.

Отдельно вынесены настройки будильников и таймеров. Если отключить опцию «Соответствовать громкости звонка», их уровень больше не будет зависеть от рингтона. Например, будильник можно сделать громким даже при тихих уведомлениях, или наоборот.

Также появились независимые настройки для уведомлений и системных эффектов. Сюда входят входящие сообщения, звуки клавиатуры, щелчки интерфейса и другие системные сигналы.
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Комментарии (2)

Mers
+5450
Mers
У меня будильник стоит от приложения Здоровье. Там и громкость регулируется и сами звуки лайтовые, очень приятно просыпаться.
2 часа назад в 17:26
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+29
607030
Давно пора
час назад в 18:21
#

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