В iOS 27 наконец-то разделили громкость будильника и рингтона. Признайтесь, всегда хотели?

В iOS 27 Apple изменила систему управления звуком, сделав её более гибкой и логичной. Теперь пользователи могут отдельно настраивать громкость будильников и таймеров, уведомлений, а также системных звуков — без привязки к общей громкости рингтона.Ранее iOS использовала единую шкалу громкости для звонков и уведомлений, из-за чего любые изменения влияли сразу на несколько сценариев использования. А ведь так многие из нас пропускали будильники. В новой версии система разделена на несколько независимых уровней, что позволяет точнее подстроить звук под повседневные задачи — от сна до работы и игр.Отдельно вынесены настройки будильников и таймеров. Если отключить опцию «Соответствовать громкости звонка», их уровень больше не будет зависеть от рингтона. Например, будильник можно сделать громким даже при тихих уведомлениях, или наоборот.Также появились независимые настройки для уведомлений и системных эффектов. Сюда входят входящие сообщения, звуки клавиатуры, щелчки интерфейса и другие системные сигналы.