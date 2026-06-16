В iOS 27 починили режим энергосбережения. Больше никаких слайдшоу

Будущее масштабное обновление iOS 27 получило не только визуальные и функциональные изменения, но и серьёзную оптимизацию производительности, которая затронула всю систему, включая режим энергосбережения. Как отмечает сама Apple, обновление фокусируется на ускорении базовых задач и снижении фоновой нагрузки, что особенно заметно при ограниченном заряде батареи.Ещё на WWDC Apple заявила, что система в целом стала быстрее: запуск приложений ускорился до 30%, загрузка фотографий в приложении «Фото» — до 70%, а передача данных через AirDrop — до 80%. Эти улучшения напрямую влияют на поведение системы и в режиме энергосбережения, где ранее наблюдались заметные задержки и замедления интерфейса. Для понимания: интерфейс iOS 26 даже на iPhone 16 Pro Max напоминал слайдшоу.Сам режим энергосбережения в iOS 27 получил два ключевых изменения. Во-первых, камера при активированном режиме запускается быстрее. Во-вторых, инженеры снизили энергопотребление самой камеры в этом режиме, что позволяет дольше сохранять заряд при съёмке и уменьшает нагрузку на процессор и графику во время работы.Дополнительно Apple улучшила общую отзывчивость системы в режиме энергосбережения. Интерфейс стал быстрее реагировать на действия пользователя, а анимации выглядят менее «тяжёлыми» при низком заряде. На iPad ситуация полностью аналогичная.Напомним, что iOS 27 пока доступна в виде бета-версии для разработчиков. Публичное тестирование стартует в июле, а финальный релиз для всех ожидается в сентябре.