В iOS 27 появилась долгожданная мелочь. Теперь виджет музыки можно убрать с экрана блокировки одним свайпом

Apple продолжает дорабатывать интерфейс iPhone в iOS 27, и одним из небольших, но полезных нововведений стала возможность скрывать виджет «Сейчас воспроизводится» прямо с экрана блокировки.Раньше элементы управления музыкой, подкастами или видео появлялись автоматически и оставались на экране без возможности их убрать вручную. Теперь ситуация изменилась.В первой бета-версии iOS 27 для разработчиков достаточно провести пальцем влево по панели управления воспроизведением на экране блокировки. После этого появляется кнопка «Очистить», которая позволяет мгновенно убрать интерфейс. Вместе с ним исчезает и компактный виджет воспроизведения из Dynamic Island, что делает экран заметно чище.Пока новая функция работает неидеально. Пользователи уже заметили, что вернуть виджет обратно не так просто. В некоторых случаях приходится ставить воспроизведение на паузу, ждать пару секунд и запускать его заново. Также поведение зависит от приложения: например, переход с подкаста на видео может автоматически вернуть элементы управления на экран блокировки.Несмотря на простоту нововведения, многие владельцы iPhone давно ждали именно такой возможности. Для пользователей, которые предпочитают минималистичный экран блокировки без лишних элементов, функция окажется действительно полезной.Напомним, что публичная бета-версия iOS 27 ожидается уже в следующем месяце, а полноценный релиз системы состоится этой осенью.