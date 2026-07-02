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В iOS 27 появилась удобная функция копирования, которую пользователи ждали годами

Фархад


В бета-версиях iOS 27 есть небольшая, но очень полезная функция для клавиатуры iPhone. После копирования текста, ссылки, фотографии или другого контента над клавиатурой автоматически появляется кнопка с предложением вставить скопированный элемент.

Например, если скопировать ссылку в Safari и открыть «Заметки», пользователь увидит кнопку «Вставить из Safari», а при копировании изображения из Telegram в «Сообщения» появится предложение «Вставить из Telegram».

Новая функция работает на системном уровне, поэтому поддерживается в большинстве приложений. А главное, что больше не нужно удерживать палец на поле ввода и вызывать контекстное меню — достаточно одного касания по появившейся подсказке над клавиатурой.

Напомним, пока iOS 27 доступна только в бета-версии для разработчиков. Публичное тестирование стартует уже на днях, а финальный релиз ожидается осенью. Обновление смогут установить владельцы iPhone 11 и более новых моделей.
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