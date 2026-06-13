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В iOS 27 появился новый инструмент для рисования. Где его найти?

Артем


С выходом iOS 27 в приложении «Сообщения» появилась полноценная возможность рисовать.

Функцию спрятали в панель, вызвать которую можно нажатием иконки «+» в левом нижнем углу чата. Опция и ранее была доступна владельцам айфонов, но в урезанном формате и активировалась она только при довольно неудобном сценарии — нужно было перевернуть смартфон горизонтально. Теперь же полноценный холст со всеми его возможностями будет доступен как в портретной, так и в альбомной ориентации.
Что войдет в обновленный арсенал:

• Цифровые кисти — полный набор инструментов (ручка, маркер, цветные карандаши и полноценная художественная кисть)
• Интерактивные элементы — возможность быстро вставлять готовые геометрические фигуры, печатный текст, личные подписи и стикеры
• Удобный экспорт — собеседник будет видеть ваш рисунок как стандартное изображение прямо внутри диалога и сможет в один тап сохранить его в свою медиатеку «Фото»

Не останутся в стороне и пользователи macOS 27 Golden Gate: Apple интегрировала аналогичные инструменты рисования в интерфейс приложений «Заметки» Freeform.

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Сейчас нововведения доступны только в бета-версиях iOS 27 и macOS 27. Полноценный публичный бета-тест для всех желающих Apple планирует запустить уже в июле, а финальный релиз операционных систем для широкой публики по традиции состоится в сентябре 2026 года.
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Источник:
Macrumors
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