В iOS 27 появился «режим невидимки» для «Локатора». Теперь можно скрывать геолокацию
В первой бета-версии iOS 27 для разработчиков в приложении «Локатор» появилась функция, которая позволяет скрывать своё местоположение от выбранных людей на ограниченное время. Новый переключатель находится в разделе «Люди» внутри карточки «Локатор» под пунктом «Моё местоположение».
После включения опции «Скрыть местоположение» система временно перестаёт передавать координаты выбранному контакту на 12 часов. По истечении этого времени функция автоматически отключается, и доступ к геолокации восстанавливается в прежнем режиме. В интерфейсе при активном скрытии отображается статус «Не показывать местоположение».
Самое главное, что при активации функции уведомление другим пользователям не отправляется. Вместо этого у них в приложении «Локатор» отображается статус «Местоположение не найдено».
Напомним, что публичная бета iOS 27 ожидается в следующем месяце, а финальный релиз системы — осенью.
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