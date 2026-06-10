В iOS 27 появился «режим невидимки» для «Локатора». Теперь можно скрывать геолокацию

В первой бета-версии iOS 27 для разработчиков в приложении «Локатор» появилась функция, которая позволяет скрывать своё местоположение от выбранных людей на ограниченное время. Новый переключатель находится в разделе «Люди» внутри карточки «Локатор» под пунктом «Моё местоположение».После включения опции «Скрыть местоположение» система временно перестаёт передавать координаты выбранному контакту на 12 часов. По истечении этого времени функция автоматически отключается, и доступ к геолокации восстанавливается в прежнем режиме. В интерфейсе при активном скрытии отображается статус «Не показывать местоположение».Самое главное, что при активации функции уведомление другим пользователям не отправляется. Вместо этого у них в приложении «Локатор» отображается статус «Местоположение не найдено».Напомним, что публичная бета iOS 27 ожидается в следующем месяце, а финальный релиз системы — осенью.