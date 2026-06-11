В iOS 27 появится функция Tap to Share для быстрого обмена данными при покупках

Apple представила новую функцию Tap to Share, которая станет частью грядущей операционной системы iOS 27. Технология упростит взаимодействие при покупке.Tap to Share является логическим продолжением уже существующего сервиса Tap to Pay на iPhone. Он позволяет предпринимателям принимать бесконтактные платежи прямо на свой смартфон без использования сторонних платежных терминалов.С выходом iOS 27 продавец и покупатель смогут мгновенно обмениваться сопутствующей информацией по NFC одним касанием. Что доступно:• Быстрая передача контактных данных для регистрации в программах лояльности и оформления дисконтных карт• Автоматическая отправка адреса доставки или электронная почта для получения электронных чеков• Можно добавлять пропуска, билеты и купоны в приложение Apple Wallet или делиться ими• Просмотр состава своей корзины покупок непосредственно на экране смартфона перед подтверждением транзакции через Apple Pay.Функция ориентирована в первую очередь на малый бизнес, продавцов на локальных рынках, фестивалях и в небольших торговых точках, где нет громоздких кассовых систем. Для работы потребуется iPhone 12 или новее.Главной неожиданностью стало то, что на старте функция не будет доступна на территории Европейской экономической зоны, куда входят все страны ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.