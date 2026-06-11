Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

В iOS 27 появится функция Tap to Share для быстрого обмена данными при покупках

Артем

Фото: Macrumors

Apple представила новую функцию Tap to Share, которая станет частью грядущей операционной системы iOS 27. Технология упростит взаимодействие при покупке.

Tap to Share является логическим продолжением уже существующего сервиса Tap to Pay на iPhone. Он позволяет предпринимателям принимать бесконтактные платежи прямо на свой смартфон без использования сторонних платежных терминалов.

С выходом iOS 27 продавец и покупатель смогут мгновенно обмениваться сопутствующей информацией по NFC одним касанием. Что доступно:

• Быстрая передача контактных данных для регистрации в программах лояльности и оформления дисконтных карт

• Автоматическая отправка адреса доставки или электронная почта для получения электронных чеков

• Можно добавлять пропуска, билеты и купоны в приложение Apple Wallet или делиться ими

• Просмотр состава своей корзины покупок непосредственно на экране смартфона перед подтверждением транзакции через Apple Pay.

Функция ориентирована в первую очередь на малый бизнес, продавцов на локальных рынках, фестивалях и в небольших торговых точках, где нет громоздких кассовых систем. Для работы потребуется iPhone 12 или новее.

Главной неожиданностью стало то, что на старте функция не будет доступна на территории Европейской экономической зоны, куда входят все страны ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
0
Источник:
Macrumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
iOS 27 напомнит о важном событии необычным способом
Apple не врала: AirDrop на iOS 27 работает значительно шустрее
В iOS 27 появился «режим невидимки» для «Локатора». Теперь можно скрывать геолокацию

Рекомендации

Рекомендации

В Московской области отключат мобильный интернет
В России появится конкурент «Яндекс Такси» от Wildberries. Логотип уже есть!
Вскрыта обоснованная причина перейти на iPhone и больше никогда не покупать Android-смартфон
МТС ответил на обвинения в введении «налога» на VPN

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также