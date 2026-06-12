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В iOS 27 прокачали FaceTime — теперь iPhone может показывать сразу с двух камер

Фархад


Одним из интересных нововведений iOS 27 стал новый режим FaceTime. Он использует одновременно фронтальную и основную камеры во время видеозвонков, но работает эта функция только на нескольких устройствах.

Функция съёмки на две камеры впервые появилась в линейке iPhone 17, но она работала только в приложении «Камера». Теперь её интегрировали в FaceTime на iOS 27. На моделях iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air пользователь может одновременно передавать изображение с фронтальной камеры и основной камеры во время видеозвонка. Это позволяет показывать себя и одновременно транслировать окружение или объект перед камерой без переключения режимов.

Работает это максимально просто: во время FaceTime-звонка достаточно нажать кнопку переключения камеры, после чего автоматически активируется режим двойной трансляции. При желании фронтальную камеру можно отключить повторным нажатием, но по умолчанию она остаётся активной вместе с основной, создавая два параллельных видеопотока в одном окне звонка.

Если оба участника разговора используют iOS 27 и совместимые устройства, режим работает в полном объёме с поддержкой двух источников видео. При этом пользователи на более старых iPhone не смогут включить эту функцию со своей стороны, но смогут просматривать двойной поток от собеседника без ограничений.
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Источник:
9to5
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